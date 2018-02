مقتل ضابط سوري في «دير الزور»

المتوسط:

قُتلَ رئيس فرع الأمن العسكري السوري في دير الزور، العميد رُكن جمال رزوق على طريق حمص- طرطوس وسطَ سورية.

وأعلن مهنا جفالة قائد سرية أبوعمارة، للمهام الخاصة، التابعة للجيش السوري الحر، مقتل العميد جمال رزوق، رئيس فرع الأمن العسكري في دير الزور، باستهداف سيارته بعبوة ناسفة.

من جهة أخرى، كشفت مصادر طبية عن مئات الحالات التي تحتاج إلى إخلاء طبي من الغوطة الشرقية المحاصرة في دمشق.

وقالت الدكتورة وسام الرز مديرة مركز دار الرحمة الطبي، إن 1036 حالة بحاجة لإخلاء طبي خارج الغوطة المحاصرة بينهم 403 إناث و242 طفلا.

