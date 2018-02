وزير الدفاع الأميركي يُطالب بتحقيق في هجوم مرتزقة روس على قوات كردية

المتوسط:

أفاد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، بأنّه يتجنب تحميل موسكو مسؤولية هجوم على مواقع لقوات سوريا الديموقراطية في سوريا شارك فيه مرتزقة روس، حيثُ أعلنَ أنه يُريد إجراء تحقيق في الأمر لكشف ملابساته.

وقال ماتيس في الطائرة التي أعادته إلى واشنطن بعدما أنهى زيارة إلى أوروبا التي استغرقت أسبوعًا: «فهمت الآن أنَّ الحكومة الروسية باتت تقول الآن أنَّ بعض المتعاقدين معها متورطون في هذا الهجوم الذي لا يزال غير مفهوم ضد قوات سوريا الديموقراطية.. شرق خط خفض التوتر» مع روسيا.

وأشار الوزير الأميركي إلى أنَّهُ: «يبدو أن هذا الهجوم قد حصل من دون علم الضباط الروس الذين ننسق معهم عبر خط الاتصال في منطقة خفض التوتر».

