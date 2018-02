المتوسط:

أكّد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، أنّ الولايات المتحدة لا تستخدم الجزرة لإقناع كوريا الشمالية بالانضمام إلى طاولة الحوار بل بالعصا الغليظة للدخول في الحوار.

وقال تيلرسون «لا نستخدم جزرة لإقناعهم بالحوار، نحنُ نستخدم عصا غليظة وهذا هو ما هُم بحاجة إليه حتى يفهموا».

وشدَّد وزير الخارجية الأميركي، على أنه لم يتم تقديم أي حافز لدفع بيونغيانغ إلى طاولة المفاوضات.

وأشار تيلرسون،: «أنا أترقب.. لا أقوم بتوجيه الكثير من الرسائل في هذه المرحلة.. لذا أنا أترقب أن أسمع منكم استعدادكم للحوار».

The post «تيلرسون»: أمريكا ستستخدم «عصا غليظة» في التعامل مع كوريا الشمالية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية