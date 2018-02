مدير الاستخبارات الأميركي: تنظيم داعش لا زال يُمثل تهديدًا رُغم الهزائم

المتوسط:

أكّدَ مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، أنَّ تنظيم داعش الإرهابي لايزال يمثل تهديدًا برغم الهزائم التي مني بها مؤخرًا في سوريا والعراق، مضيفًا أن إلحاق الهزيمة بالتنظيم المتطرف يشبه «قتل أخطبوط».

وقال دان كوتس لقادة عالميين ودبلوماسيين ومسؤولي دفاع في مؤتمر أمني بميونيخ السبت، إن إلحاق الهزيمة بالتنظيم المتطرف يشبه “قتل أخطبوط”.

وأشار دان إلى أنّه: «أكثر من مجرد منظمة إرهابية.. إنه أيديولوجية وربما معتقد ديني.. ومزيج الأيديولوجية والمعتقد الديني يستمر إلى ما بعد الهزائم في ساحة المعركة».

