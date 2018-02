المتوسط:

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الأحد إن إسقاط طائرة إسرائيلية مقاتلة بعد قصفها موقعا إيرانيا في سوريا حطم ما يقال عن أن إسرائيل “لا تقهر” وذلك في رد على كلمة ألقاها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر ميونيخ للأمن في وقت سابق اليوم.

وأضاف ظريف أمام المؤتمر “إسرائيل تتخذ العدوان سياسة ضد جيرانها” متهما إياها بارتكاب “أعمال انتقام جماعية والتوغل اليومي في سوريا ولبنان”.

وقال مشيرا لإسرائيل “كأن كارثة تقع عندما تصبح لدى السوريين الجرأة لإسقاط إحدى طائراتها”.

وكان ظريف يرد بذلك على الكلمة التي ألقاها نتنياهو أمام المؤتمر قبل ذلك بساعات حيث رفع قطعة مما وصفها بأنها طائرة إيرانية دون طيار واتهم إيران بمحاولة إقامة “إمبراطورية” في أنحاء الشرق الأوسط.

وتابع ظريف معلقا على إسقاط الطائرة الإسرائيلية وهي من طراز إف-16 في العاشر من فبراير شباط “ما حدث في الأيام القليلة الماضية هو انهيار ما يقال عن أنها (إسرائيل) لا تقهر”.

وقال نتنياهو أيضا للمؤتمر “سنتحرك إذا لزم الأمر ضد إيران نفسها وليس ضد وكلائها فحسب”.

The post وزير خارجية إيران: انهيار”أسطورة (إسرائيل) التي لا تقهر” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية