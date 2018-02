فرنسا تؤكد التزامها بالاتفاق النووي الإيراني

المتوسط:

أكدت فرنسا مجددا التزامها بالاتفاق النووي الإيراني اليوم الاثنين وقالت إنها ترغب في تنفيذه بدقة وتواصل الحوار مع شركائها الأوروبيين والأمريكيين.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن باريس قلقة بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وأنشطة طهران في المنطقة.

وأشارت الوزارة إلى دعم إيران للحوثيين في اليمن دون أن تذكر الدور الذي تلعبه طهران في سوريا.

وذكرت رويترز أمس الأحد أن الولايات المتحدة تأمل في إقناع حلفائها الأوروبيين -بريطانيا وفرنسا وألمانيا- بتحسين شروط البرنامج النووي بمرور الوقت في مقابل أن يبقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاتفاق قائما بتجديد تعليقه للعقوبات الأمريكية على إيران في مايو.

وردت وزارة الخارجية الفرنسية على سؤال عن تقرير رويترز قائلة في إفادة صحفية على الانترنت “الموقف الفرنسي من الاتفاق النووي الإيراني معروف. كما قال رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) نحن نؤكد التزامنا الكامل بخطة العمل الدولية وتنفيذها بصرامة”.

وأضافت دون التعليق بشكل مباشر على التقرير قائلة “سنواصل الحديث بشأن البرنامج النووي الإيراني مع شركائنا الأوروبيين والأمريكيين”.

