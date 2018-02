المتوسط

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، ” أنها تشعر بالأمان في وظيفتها وليست قلقة من الإطاحة بها، و أنها مستمتعة في مباشرة مهام منصبها”.

وأضافت،”أسعى إلى تلبية مطالب الشعب من الحكومة، وهذا هو المهم، ولم أشعر بأني استنفدت كل طاقتي بعد.”

وأكملت رئيسة الوزراء البريطانية قائلة : “بالنسبة لي، الأمر كله يتعلق بما أفعله لتحقيق مطالب الشعب”.

