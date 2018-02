البيت الأبيض: ترامب يدعم تشديد إجراءات مراقبة الخلفيات الإجرامية لراغبى شراء الأسلحة

المتوسط

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أمس الاثنين ، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعم تشديد الإجراءات الفيدرالية حول مراقبة الخلفيات الإجرامية لراغبى شراء الأسلحة ، وذلك بعد حادث إطلاق الرصاص الذي وقع مؤخرًا بإحدى المدارس العليا بولاية فلوريدا، وأسفر عن مقتل 17 شخصًا.

وأكملت، أن ترامب أجرى اتصالاً هاتفيًا الأسبوع الماضي مع بعض أعضاء الكونجرس الذين تقدموا بمشروع قانون – مازال قيد التفاوض والمراجعة – يهدف إلى تحسين الالتزام بفحص الخلفيات الإجرامية لمشترى الأسلحة فى الولايات المتحدة.

