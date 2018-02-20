الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من مواجهة بين إسرائيل وحزب الله

المتوسط
كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ، أمس الاثنين ، عن مخاوفه من “سيناريو مرعب” محتمل إذا ما حدثت مواجهة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.
وقال جوتيريس ، ” إنه قلق من إمكانية حدوث مواجهة مباشرة بين إسرائيل وحزب الله”.
وأضاف،” أن ما صدر من إسرائيل وحزب الله من إشارات في الآونة الأخيرة أظهر أنهما لن يسمحا بحدوث ذلك ، لكن أحيانا تكفي شرارة لإشعال مثل هذا النوع من الصراع”.
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