متمردون في جنوب السودان يطلقون سراح طيارين كينيين

كشف المتحدث باسم المتمردين في جنوب السودان، عن أطلاق سراح طيارين كينيين كانوا يحتجزونهما بعد تلقى تعويض لأسرة امرأة قتلت عندما تحطمت طائرتهما الشهر الماضي..

وقال لام بول جابريل نائب المتحدث باسم جماعة (الجيش الشعبى لتحرير السودان-فى المعارضة)، ” إن التعويض بلغ 107700 دولار، وإن هذه ليست فدية. بل تعويض لم يطلبه (الجيش الشعبى لتحرير السودان-فى المعارضة) بل أسر الضحايا وأصحاب الممتلكات. كل ما قمنا به هو تسهيل التبادل وتأمين الطيارين”.

