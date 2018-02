المتوسط

أدانت فرنسا، أمس الاثنين، أحكام السجن المؤبد الصادرة بحق ستة صحفيين أتراك بعد إدانتهم بالارتباط بالمخططين لمحاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية ،” إن حرية الرأي والتعبير والضمير من متطلبات الحياة الديمقراطية، وأن ذلك ما أكد عليه الرئيس ايمانويل ماكرون عقب لقائه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان بباريس في الخامس من يناير”.

