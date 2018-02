المتوسط

قالت وزارة الخارجية الإيرانية،”إنها استدعت السفير السويدي للاحتجاج على منح السويد الجنسية لعالم كان مقيما في ستوكهولم احتجزته طهران وحكمت عليه بالإعدام.

وكان أحمد رضا جلإلى وهو أكاديمى إيرانى يحمل إقامة سويدية اعتقل فى طهران 2016 وأدين فى وقت لاحق بالتجسس واتهم بتقديم معلومات لإسرائيل للمساعدة فى اغتيال علماء إيران النوويين.

