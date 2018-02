المتوسط

أعلن وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان، عن سفره إلى روسيا وإيران في الأيام المقبلة لبحث الحرب في سوريا.

وأكد لودريان ، “إن فرنسا نتجه لتصويب كارثة إنسانية تحدث في سوريا “.

