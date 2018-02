المتوسط

اختبرت الهند، إطلاق الصاروخ الباليتسى المتوسط المدى (أجنى 2) من جزيرة “عبد الكلام” المقابلة لساحل ولاية أوديشا الهندية.

وأوضحت وزارة الدفاع الهندية، أن عملية اختبار الصاروخ تمت بواسطة قيادة القوات الإستراتيجية فى منطقة بالاسور.

The post الهند تختبر إطلاق الصاروخ الباليتسي المتوسط المدى appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية