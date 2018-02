على مرئي ومسمع من الجميع …حفلات أمريكية “غير اخلاقية” تقام على الأراضي القطرية

المتوسط :

كشفت مصادر بالمعارضة القطرية أن القاعدة الأمريكية “ “العديد الجوية” تقام بها حفلات “غير أخلاقية” تحت مسمع ومرئى آمير قطر “تميم بن حمد آل ثانى”

و أكدت المصادر أن القاعدة بمثابة “وكر لممارسة الدعارة والشذوذ” بين الجنود الأجانب اللذين يقطنون بداخلها.

و بحسب المصادر، فأنه بالبحث عن القاعدة الأمريكية بقطر في “جوجل ماب” فلن تظهر أى نتائج لمساحة القاعدة أو تفاصيلها.

وحسب المعلومات المتوفرة عن القاعدة بشبكة الإنترنت، فأن القاعدة تضم قوات قطرية وبريطانية وأمريكية، وغيرهم من قوات التحالف الأجنبية كما أنها تستضيف مقر القيادة المركزية الأمريكية ومقر القيادة المركزية للقوات الجوية التابعة للولايات المتحدة والسرب رقم 83 من القوات الجوية التابعة لسلاح الجو الملكى وجناح المشاة الجوية رقم 379 التابع إلى القوات الجوية الأمريكية.

و أفاد مسئول عسكرى أمريكى: بأن القوات الجوية تخطط و تنفذ حاليا أكثر من 12 مشروعا لتحسين البنية التحتية بالقاعدة، وتشمل المشاريع تطوير بناء مخازن جديدة ومنشآت تدريب وصيانة، مع ربط نظام الصرف الصحى للعديد بالشبكة القطرية خارج القاعدة”، واصفا تلك المشروعات بأنها نقلة للقاعدة الجوية من بيئة استطلاعية بمنشآت مؤقتة إلى قاعدة ذات بنية تحتية دائمة لتحافظ على عمليات طويلة الأمد.

وكشف المسئول، عن أن قطر تعتزم بناء حوالى 200 منزل للعائلات الأمريكية وزيادة بناء أماكن الإقامة وبناء مراكز ترفيهية فى القاعدة التى تستضيف القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية ومركز العمليات الذى يشرف على العمليات العسكرية فى الشرق الأوسط وأفغانستان.

