سلوفاكيا ترفض معاهدة تكافح العنف ضد المرأة

قال روبرت فيكو رئيس وزراء سلوفاكيا إن بلاده لن تصدق على معاهدة أوروبية تهدف إلى مكافحة العنف ضد المرأة مذعنا لمعارضة حليفه الأصغر في الائتلاف الحاكم وجماعات دينية.

وقبل أسبوعين رفضت بلغاريا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي المعاهدة مما يلقي الضوء على مقاومة دول الكتلة الشرقية الأكثر تحفظا اجتماعيا للقيم المتحررة لدول الغرب الأكثر ثراء.

ووقعت حكومة سلوفاكيا على الوثيقة التي تتضمن 81 بندا في 2011 وكان من المفترض أن يكون تصديق البرلمان عليها هو الخطوة التالية. وفي الإجمال وقعت أكثر من 40 دولة على المعاهدة.

وقال فيكو إن سلوفاكيا ستسن قوانين تتضمن جميع الإجراءات التي تهدف إلى مكافحة العنف ضد المرأة لكنها لن تصدق على المعاهدة التي وصفها بأنها وثيقة مثيرة للجدل قد تمثل انتهاكا للدستور وتقود إلى إجازة زواج المثليين.

وحظرت سلوفاكيا فعليا زواج المثليين عندما أقرت تعديلا دستوريا في عام 2014 يعرف الزواج بأنه اتحاد بين رجل وامرأة. وهي لا تعترف بأي نوع من الارتباط المدني بين أشخاص من نفس النوع.

