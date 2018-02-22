لليوم الخامس…. قصف جوي وصاروخي يستهدف الغوطة الشرقية قُرب دمشق

عين ليبيا

استهدفت قوات النظام السوري الخميس بالغارات والقذائف الصاروخية الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق في تصعيد لليوم الخامس اودى بـ392 مدنياً، فيما يعقد مجلس الامن الدولي اجتماعاً للتصويت على مشروع قرار حول هدنة في منطقة اعتبرتها الأمم المتحدة “جحيماً على الارض” بحسب فرانس برس.

كما عَلَت بعض الأصوات في المجتمع الدولي للمطالبة بوقف التصعيد، فيما توالت بيانات منظمات غير حكومية منددة بوحشية القصف الذي طاول أيضاً منشآت طبية.

المرصد السوري لحقوق الإنسان وثَّق الخميس في حصيلة جديدة بمقتل 41 مدنياً جراء القصف على الغوطة الشرقية..

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