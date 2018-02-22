إضراب طواقم التدريس في عشرات الجامعات البريطانية

عين ليبيا

بدأ مدرسون ومحاضرون في 64 جامعة عبر المملكة المتحدة الخميس إضرابًا للإحتجاج على اقتراحات خاصة برواتبهم التقاعدية قد تؤدي إلى خسارة مالية كبيرة عند بلوغهم سن التقاعد بحسب بي بي سي.

الإضراب بدأ بيوم واحد على أن يزيد يومًا كل أسبوع خلال شهر إذا لم تتراجع الجامعات عن المقترحات الجديدة.

ويقول اتحاد الجامعات والكليات النقابي، الذي دعا للإضراب، إنه يأسف لتضرر قرابة مليون طالب جراء الإضراب وخسارة زهاء 600 ألف ساعة من التعليم كما وقع عشرات الآلاف من الطلاب عرائض إلكترونية تطالب بتعويضات مالية عن تضررهم من الإضراب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا