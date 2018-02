المتوسط:

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن موسكو مُستعدة لدراسة وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في سوريا بشرط ألا يشمل ذلك تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النُصرة والجماعات الأخرى “التي تقصف المناطق السكنية في دمشق”.

وأضاف: «من الصعب معارضة الدعوة إلى وقف لإطلاق النار بهدف أن يلتقط المدنيون أنفسهم وتزويدهم بالمساعدات الإنسانية والأدوية وتقديم المساعدة إلى الأشخاص الذين يعيشون في ظروف صعبة».

وأدلى لافروف بهذا التعليق في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الصربي إيفيتسا داسيتش وذلك في ثاني وآخر أيام زيارته للعاصمة الصربية بلجراد.

The post روسيا ستدعم هُدنة في سوريا لمدة 30 يوما ولا تشمل المتشددين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية