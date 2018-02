المتوسط:

قال الكرملين اليوم الخميس، إن روسيا ليست مسؤولة عن الوضع في الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية خارج العاصمة دمشق.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف “من يدعمون الإرهابيين هم المسؤولون… لا روسيا ولا سوريا أو إيران ضمن هذه الفئة من الدول حيث أنهم يشنون حربا شاملة على الإرهابيين في سوريا”.

وواصلت الطائرات الحربية قصف آخر جيوب المعارضة قرب العاصمة السورية لليوم الخامس على التوالي اليوم الخميس في الوقت الذي أطلقت فيه الأمم المتحدة نداء لوقف واحد من أعنف الهجمات الجوية في الحرب الأهلية الدائرة منذ سبع سنوات.

The post الكرملين: روسيا وحلفاؤها لا يتحملون مسؤولية الوضع في الغوطة بسوريا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية