المتوسط:

ذكر مسؤول فلسطيني كبير اليوم الخميس أن الرئيس محمود عباس دخل مستشفى في الولايات المتحدة لإجراء فحوص دورية.

وقال المسؤول، “هو الآن في مستشفى لإجراء فحوص دورية”.

