البرلمان الهولندي يعترف بأن مذبحة الأرمن عام 1915 إبادة جماعية

أقر البرلمان الهولندي اليوم الخميس مذكرة تعترف بمذبحة قتل فيها ما يصل إلى 1.5 مليون أرمني عام 1915 على أنها إبادة جماعية.

وتهدد المذكرة، التي نالت دعم جميع الأحزاب الكبيرة، بزيادة توتر العلاقات الدبلوماسية بين أمستردام وأنقرة منذ منعت هولندا وزيرا تركيا من تنظيم حملة انتخابية في هولندا العام الماضي.

وأقر نحو 12 دولة من الاتحاد الأوروبي قرارات مماثلة. وتنفي تركيا أن المذبحة التي حدثت في ذروة الحرب العالمية الأولى تمثل إبادة جماعية.

