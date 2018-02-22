خلال لقائهم بسيادة الفريق عبدالرازق الناظوري.. مشايخ وأعيان مدينة بنغازي يؤكدون رفع الغطاء الاجتماعي عن كل من يخالف القانون وينحرف عنه

بنغازي 22 فبراير 2018 (وال) – عقد رئيس الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبري ورئيس الأركان العامة والحاكم العسكري درنــــة بن جـــواد سيادة الفريق عبدالرازق الناظوري اجتماع أمني موسع مع أعضاء الغرفة الأمنية المركزية ومشايخ وأعيان مدينة بنغازي .

وقال الناطق الرسمي باسم الغرفة الأمنية المركزية، النقيب طارق الخراز إن الاجتماع عقد مساء اليوم الخميس بمقر الغرفة بحضور بحضور اللواء ونيس بوخمادة، ومشايخ وأعيان مدينة بنغازي، ومدير الأمن، ورؤساء المراكز، للاتفاق على نقاط جذرية وهامة حول تأمين مدينة بنغازي .

وأوضح الخراز أن ومشايخ وأعيان مدينة بنغازي أكدوا على إهدار دم كل من يقف في وجه الصالح العام، مشددين على الوقوف في صف واحد مع الأجهزة الأمنية والعسكرية بتعليمات الغرفة الأمنية المركزية – بنغازي الكبرى، ضد الخارجين عن القانون، وتوعدوا باتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يهدد أمن الأبية بنغازي وأمن مواطنيها بالدرجة الأولىٰ، وأن الغطاء الاجتماعي مرفوع عن كل من يخالف القانون وينحرف عنه .

ووجه الفريق عبدالرازق الناظوري، تنبيهاً إلى رؤساء المراكز الأمنية بمدينة بنغازي على تحمل المسؤولية الكاملة في كل دائرة اختصاص عن وقوع أي تجاوز أمني، وضرورة سرعة البت في إجراء التحقيقات بأقصى وقت ممكن، متعهداً بأن الغرفة ستكون كافلة لكل المخولين قانونياً بأداء واجبهم أثناء العمل من كلا الجانبين القانوني والاجتماعي .

ومن جانبه، تعهد إبراهيم الدرسي، بصفته المحامي العام بمدينة بنغازي، بدعم الغرفة الأمنية وحمايتها فيما يختص بالإجراءات القانونية وتطبيقها .(وال – بنغازي) ع م

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