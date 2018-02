المتوسط:

أدانت وزارة الخارجية التركية اليوم الخميس إقرار البرلمان الهولندي مذكرة تعتبر مذبحة قتل فيها 1.5 مليون أرمني عام 1915 إبادة جماعية.

وقالت الوزارة في بيان مكتوب إن القرار غير ملزم أو صحيح من الناحية القانونية مشيرة إلى أن الحكومة الهولندية قالت إن ذلك لن يصبح السياسة الرسمية لهولندا.

