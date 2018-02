المتوسط:

أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبينزيا، ” أن سبب فشل مفاوضات تسوية الوضع في الغوطة الشرقية والتي اقترحتها روسيا هم المسلحين المتواجدين في سوريا”.

وأضاف نيبينزيا، خلال جلسة مجلس الأمن لبحث الوضع فى سوريا ، “المسلحون جعلوا من المدنيين المتواجدين في الغوطة الشرقية رهائن، ويمنعونهم من مغادرة المناطق التي يسيطرون عليها”.

