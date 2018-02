المتوسط

أحبطت فرقة الأمن التابعة لمركز الحرس الوطني التونسي بمنطقة دار علوش عملية هجرة غير شرعية.

ونجحت فرق الأمن في القبض على مجموعة مكونة من أربعة أشخاص بينهم أجنبيان وامرأة ورجل من تونس العاصمة.

