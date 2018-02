المتوسط

أكد المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة، ” أن الجماعات المسلحة غير الشرعية قصفت مناطق سكنية فى محافظة درعا بسوريا “.

وقال المركز، “تم القصف بقذائف الهاون على بناء إدارة محافظة درعا، حيث كان يعقد اجتماع للجنة المصالحة الوطنية فى المحافظة، وتواصل القصف 30 دقيقة وأصيب المبنى بأضرار، ما أدى إلى إصابة تسعة مدنيين”.

