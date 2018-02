المتوسط:

وافق البرلمان الهولندي على مذكرة تعترف بمذبحة قتل فيها ما يصل إلى 1.5 مليون أرمني عام 1915 على أنها إبادة جماعية.

وينتج عن القرار زيادة توتر العلاقات الدبلوماسية بين أمستردام وأنقرة منذ منعت هولندا وزيرا تركيا من تنظيم حملة انتخابية في هولندا العام الماضي.

