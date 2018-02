محكمة العدل الأوروبية تغرم اليونان 5 ملايين يورو

المتوسط

غرمت محكمة العدل الأوروبية اليونان 5 ملايين يورو وعقوبة جزائية 28ر3 مليون يورو لكل 6 شهور تتأخر أثينا في الدفع مقابل فشلها في الالتزام بلوائح معالجة مياه الصرف الصحي بوادي تيراسو في غرب أتيكا.

وقالت المحكمة” أن اليونان تستمر في انتهاك حكم قضائي سابق من 2004 بعدم اتخاذ “الإجراءات الضرورية لإنشاء نظام جمع لمياه الصرف الصحي من منطقة تيراسو بديو إلى غرب العاصمة أثينا، وعدم إخضاع مياه الصرف الصحي من هذه المنطقة لعلاج أكثر صرامة من العلاج الثانوي قبل تصريفها في المنطقة الحساسة بخليج إلفسينا”.

