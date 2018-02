المتوسط

دعا الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد ، لإجراء انتخابات حرة فورا في إيران.

وقال نجاد، إن “إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة فورا – بالتأكيد بدون أن تكون مدبرة من مجلس صيانة الدستور وبدون تدخل هيئات عسكرية أو أمنية بما يضمن للشعب حرية الاختيار – ضرورة ملحة”.

