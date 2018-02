المتوسط:

أكد رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق،” إنه يشعر بأن ماليزيا لن تتعرض للإفلاس؛ نظرًا لتمكن الحكومة من تخفيض ديونها الخارجية، مما يتيح للبلاد احتياطيًا من النقد الأجنبي”.

وقال عبد الرزاق ، ” إن الحكومة اتخذت قرارات جريئة: مثل تنفيذ برنامج التحول الاقتصادي لحفز الاقتصاد، وضمان خلق 2.26مليون وظيفة جديدة، ورفع مستويات الدخل بنسبة تتراوح ما بين 5 و6%”.

