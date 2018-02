المتوسط:

أصيب 25 شخصا بسبب وقوع انفجار في عبارة أثناء قيامها بإنزال ركاب في مدينة “بلايا ديل كارمن” التي تقع على ساحل البحر الكاريبى في المكسيك.

وقال مدير الدفاع المدني المحلى “خوان ميدينا سوسا”، “إن المصابين هم عشرين مكسيكيا وثلاثة كنديين وأمريكيين اثنين، مشيرا إلى أنهم يرقدون في أحد المستشفيات فى حالة جيدة”.

