أكدت وزارة الطوارئ الروسية، إرسال قافلة تضم 40 شاحنة مساعدات إنسانية إلى شرق أوكرانيا.

وقالت الوزارة، “إن قافلة مساعدات تضم أكثر من 40 سيارة محملة بأكثر من 430 طنا من السلع الغذائية والطبية عبرت الحدود الروسية الأوكرانية بنجاح ” .

