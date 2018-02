المتوسط :

كشفت وحدات حماية الشعب الكردية في مدينة حلب، عن تحركها إلى عفرين للمساعدة في صد الهجوم التركي.

وأضاف الوحدات، أن المنطقة التي كان يسيطر عليها الأكراد في حلب خضعت لسيطرة الحكومة السورية نتيجة التحرك إلى عفرين.

