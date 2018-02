المتوسط :

أكد التلفزيون الرسمي الإيراني ،إن السلطات السعودية أفرجت عن 9 صيادين إيرانيين تحتجزهم منذ عامين .

وأفرجت السلطات السعودية عن الرجال التسعة في قارب بالمياه الإقليمية الإيرانية يوم الأربعاء وعرض التلفزيون الرسمي الإيراني صورا لاستقبال أسرهم لهم.

The post السعودية تفرج عن 9 صياديين إيرانيين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية