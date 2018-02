المتوسط:

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، ” إنه يشعر بالقلق من زيادة معدلات عدم الأمن الغذائي في أفريقيا.

وأضاف جوتيريس، ” يجب إدخال أهداف التنمية المستدامة في إطار البرنامج الغذائي بقارة أفريقيا، إن الصراعات وتغير المناخ يضعان ضغوطا كبيرة على القاعدة العريضة من الشعوب”.

وأوضح، “أن العديد من الشباب والنساء والأطفال لا يستطيعون سد احتياجاتهم من الغذاء” .

The post الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من زيادة معدلات الأمن الغذائي في أفريقيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية