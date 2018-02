المتوسط :

أعلن الجيش الأمريكي مقتل 4 من مسلحي حركة الشباب الصومالية قتلوا في ضربة جوية أمريكية استهدفت الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

و وقالت القيادة الأمريكية في أفريقيا إن الضربة لم تسفر عن سقوط قتلى من المدنيين.

The post الجيش الأمريكي يعلن عن مقتل 4 مسلحين من حركة الشباب الصومالي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية