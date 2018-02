محكمة فرنسية ترفض إطلاق سراح طارق رمضان في اتهامه بالاغتصاب

المتوسط:

رفضت محكمة الاستئناف في باريس، الخميس، طعنا تقدم به طارق رمضان، حفيد مؤسس تنظيم الإخوان المتهم بالاغتصاب من أجل إطلاق سراحه لأسباب صحية، بحسب ما أعلنت مصادر قضائية.

وكانت المحكمة قد كلفت، قبل إصدار قرارها، خبيرا طبيا قال إن الوضع الصحي لرمضان لا يتعارض مع احتجازه في سجن فلوري- ميروجيس في الضاحية الباريسية.

وقال رمضان البالغ من العمر 55 عاما الذي أوقف في الثاني من فبراير إنه يعاني خصوصا من التصلب اللوحي، ورفض نقله من السجن والمثول أمام المحكمة في هذه الجلسة المغلقة الخميس.

ونقلت فرانس برس عن مصدر قريب من الملف إن رمضان اشتكى فور نقله إلى السجن من تقلصات عضلية وتنمّل أطرافه.

لكن الخبير الطبي اعتبر أن “الوضع العصبي السريري لا يتعارض مع الاحتجاز”، ودعا إلى “كشف طبي كامل” للمتهم.

ووجهت إلى رمضان في الثاني من فبراير الحالي تهمتا اغتصاب استنادا إلى وقائع جرت في التاسع من أكتوبر 2009 في ليون، وفي مارس وأبريل 2012 في باريس.

