الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة “أنقذوا الأطفال” يتقدم باستقالته “لليونيسف”

قدم جاستين فورسيث، الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة “أنقذوا الأطفال”، استقالته من منصبه في منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”.

وقال إنه لا يرغب في أن تتسبب التغطية التي تناولت ماضيه في “ضرر” للجمعيات الخيرية، نقلا عن موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وواجه فورسيث ثلاث شكاوى تضمنت سلوكيات غير مناسبة تجاه الموظفات قبل مغادرته لمؤسسة “أنقذوا الأطفال”، وفقا لما ذكره موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” هذا الأسبوع.

واتهم فورسيث بإرسال رسائل نصية غير مناسبة وتعليقات حول ما يرتدينه الموظفات. وقال إنه “اعتذر بصراحة” إلى ثلاث موظفات في ذلك الوقت.

وأوضح فورسيث أن تقديم استقالته عن منصبه كنائب مدير “اليونيسف” ليس بسبب ما وصفه بأخطاء ارتكبها في السابق عندما كان في منصبه بمؤسسة “أنقذوا الأطفال”.

وقال في بيان “لقد تم التعامل معهن بطريقة مناسبة منذ عدة سنوات.”

وأضاف “لا يوجد شك في أن بعض التغطية حولي لا تحاسبني فقط وإنما هي أيضا محاولة لإلحاق أضرار جسيمة بقضيتنا ومساعداتنا.”

وأعرب بيان صادر عن “اليونيسف” عن امتنان المنظمة لفورسيث لعمله خلال العامين الماضيين.

