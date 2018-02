الدواء منتهي الصلاحية يثقل مصائب ضحايا الغوطة

إضطر أطباء الغوطة الشرقية قرب دمشق، استخدام أدوية منتهية الصلاحية، وذلك لانعدام الأدوية بالمنطقة السورية وضرورة إغاثة ضحايا القصف المكثف عليها، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

وقد تحدثت منظمة أطباء بلا حدود آنفاً عن خوفها ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ من إﺻﺎﺑﺔ مواطنى الغوطة الناتج عن ﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺮﺍﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﻒ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻠﺔ الذي يجعل المواطنين ﺑﺄﻣﺲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ إضافة إلى إصابتهم بالعديد من الأمراض المزمنة والمتفشية.

