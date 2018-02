المتوسط:

انتقدت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، استراتيجية الهجوم التركي على منطقة عفرين في شمال سوريا، معربة عن فشلها في اتخاذ الاحتياطات الضرورية تجنبا لوقوع خسائر في صفوف المدنيين، وداعية إلى إجراء تحقيق شامل في هذه الضربات وإعلان النتائج إلى العلن.

وأشارت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في بيان اليوم الجمعة، إلى ثلاث هجمات تركية في أواخر يناير، كانت حصيدتهم 26 قتيلاً مدنياً، بينهم 17 طفلا.

The post «هيومان رايتس» تطالب بمعاقبة تركيا لقتل مدنيي سوريا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية