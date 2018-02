المتوسط:

نفى رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، أي معلومات بشأن إمكانية توليه لرئاسة الوزراء في بلاده، في حال فوز حزب فورتسا إيطاليا بزعامة برلسكوني الذي ينتمي إليه، بنتائج الانتخابات البرلمانية الإيطالية المقرر في 4 مارس القادم، معرباً عن أمله أن يتمخض هذا الاقتراع عن نتائج تفسح الطريق أمام تشكيل حكومة مستقرة تساهم في الجهد الأوروبي المشترك.

وأكد تاياني، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب لقاءه بزعماء ورؤساء حكومات الدول الأوروبية المجتمعين اليوم الجمعة في بروكسل في قمة غير رسمية، إلى أن الأغلبية في إيطاليا تتفق على ضرورة الاستمرار في تعزيز العملة الموحدة وليس الخروج منها، مشيراً إلى قيامه بمهامه الكاملة كرئيس للبرلمان الأوروبي وعدم مشاركته في الحملة الانتخابية الإيطالية.

The post «تاياني» ينفي توليه رئاسة وزراء إيطاليا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية