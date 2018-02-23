عميد بلدية بنغازي يشارك في اجتماع فينسيا لبحث تطوير الصيد البحري في ليبيا

فينسيا 23 فبراير 2018 (وال)- التقى عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار، رئيس إقليم فريولي جوليا فينسيا الإيطالي فرامكو يكوب .

هذا وجاء اللقاء الذي عقد أمس الخميس، بمدينة تريستا الإيطالية، بدعوة شخصية من رئيس إقليم فريولي جوليا فينسيا الإيطالي، وبحضور نائب رئيس الإقليم، ورئيس لجنة العلاقات بمجلس الشيوخ الإيطالي، ضمن إطار مبادرة نيقوسيا التي يُشرف عليها الاتحاد الأوروبي، وهي مبادرة تهدف إلى تقديم خدمات نوعية للبلديات في ليبيا .

وقال رئيس قسم الإعلام بلدية بنغازي نضال الكاديكى – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن الاجتماع خصص لمناقشة تطوير الصيد البحري في ليبيا، بالإضافة للاتفاق على تنفيذ حزمة من البرامج خلال هذا العام، وفي مقدمتها إجراء تقييم للبنية التحتية للقطاع، للتعرف على ما لحق به من دمار وخراب، والشروع في إنشاء برامج تطوير وتدريب للكوادر البشرية المسؤولة بالبلدية .

وأضاف الكاديكي أنه تم خلال اللقاء أيضاً بحث تمكين عدد من الصيادين من المشاركة في برامج تدريبية نظرية وعملية، وذلك عن طريق ائتلاف الصيادين بإقليم فريولي فينيتسا جوليا، وذلك بتمويل من وزارة الداخلية الإيطالية وبرعاية مبادرة نيقوسيا .

وأوضح الكاديكي أنه “من المعلوم بأن قطاع صيد وتصنيع الأسماك، يُشكل دخلاً مهماً للصناعة فى إيطاليا ولإقليم “فريولي” الذي يُعد من أغنى الأقاليم الإيطالية، حيث استعرض هذا القطاع أفكاراً حول فرص الاستثمار والشراكة، مع نظراءه فى البلديات الليبية المطلة على البحر المتوسط” .

وأشار الكاديكي إلى أن رئيس إقليم فريولي جوليا فينسيا الإيطالي فرامكو يكوب، يأمل فى التعاون والاستثمار مع بلديات ليبيا . (وال- فينسيا) إ م/ ر ت

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