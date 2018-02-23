مصر.. الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية

عين ليبيا

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الجمعة، القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض السباق الرئاسي المقرر في السادس والعشرين من مارس المقبل.

وتضمنت القائمة كلا من المرشحين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

وأعلنت الهيئة موافقتها على اختيار المرشح عبد الفتاح السيسي لرمز النجمة، واختيار منافسه موسى مصطفى موسى لرمز الطائرة.

وكانت الهيئة ذكرت في بيان أن السيسي وموسى “استوفيا الشروط المتطلبة قانونا” للترشح.

ومن المقرر أن تنطلق الحملات الانتخابية لكلا المرشحين غدا السبت ولمدة 28 يوما.

وستجرى الانتخابات على مدى 3 أيام من 26 إلى 28 مارس.

وقد تجري جولة إعادة بين 24 و26 أبريل في حالة عدم حصول مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا