المتوسط:

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونسيف»، اليوم الجمعة، إلى بذل جهود عاجلة من أجل مساعدة أكثر من 720 ألف طفل من الروهينجا المعرضين للتهديد إما من موسم الأعاصير أو من العنف المستمر والحرمان من حقوقهم الأساسية في ميانمار.

وقالت «اليونسيف» في تقرير صدر بمناسبة مرور ستة أشهر منذ بدء موجة النزوح الأخيرة للاجئين الروهينجا إلى جنوب بنغلاديش، إن الفيضانات الناجمة عن موسم الأعاصير القادمة قد تجتاح المخيمات الهشة وغير الصحية والتي يعيش فيها معظم اللاجئين مما يؤدي إلى احتمال تفشي الأمراض المنقولة عن طريق المياه وإجبار العيادات ومراكز التعلم وغيرها من المرافق المخصصة لرعاية الأطفال على الإغلاق.

ووفقا للتقرير هناك ما يقرب من 185 ألف طفل من الروهينجا ما زالوا في ولاية راخين في ميانمار يعيشون في خوف من العنف والرعب الذي دفع الكثيرين من أقاربهم وجيرانهم إلى الفرار فيما يعيش في بنغلاديش ما يزيد عن 534 ألف طفل من الروهينجا لجأوا إليها خلال العام الماضي وما قبله.

The post «يونسيف»: حياة 720 ألف طفل من الروهينجا تحت التهديد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية