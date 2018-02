المتوسط:

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا مع سقوط موجة جديدة من القنابل على منطقة الغوطة الشرقية، قبيل تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار يدعو إلى هدنة لمدة 30 يوما.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، في مؤتمر صحفي، إن روسيا وإيران حليفتي دمشق تسمحان بتكثيف الهجمات على مواقع المعارضة المسلحة في سوريا.

