قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إنه سيواصل جهوده للتوسط في وقف لإطلاق النار إذا لم يتسن لمجلس الأمن التوصل إلى قرار بذلك، معربا عن تفائله بشأن دعوة المجلس إلى إعلان الهدنة لمدة 30 يوما.

وناشد ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف القصف على منطقة الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.

