الخارجية الأمريكية تعلن افتتاح سفارتها في القدس.. مايو القادم

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة قررت افتتاح سفارة جديدة في القدس في مايو القادم، وذلك بالتزامن مع الذكرى السبعين لقيام الكيان الإسرائيلي.

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان، أن مقر السفارة سيكون في المبنى الذي يضم العمليات القنصلية في القدس، قبل الانتقال إلى مكان منفصل بنهاية 2019.

كما أكد البيان أن الولايات المتحدة بدأت البحث عن موقع لسفارتها الدائمة في القدس.

