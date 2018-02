«الجبير»: السعودية دعمت مكافحة الإرهاب بالساحل الإفريقي بـ100 مليون يورو

المتوسط:

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم الجمعة، عقب اختتام أعمال المؤتمر الدولي لدعم دول الساحل الإفريقي في بروكسل، إن المملكة قدمت دعما قدره 100 مليون يورو، لدعم القوة المشتركة لمكافحة الإرهاب في دول الساحل الإفريقي.

وأضاف «الجبير»، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، ودعما إنسانيا للاجئين عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، كما قدمت دعما تنمويا عبر الصندوق السعودي للتنمية لهذه الدول، مؤكدا استعداد المملكة لتقديم دعم لوجيستي واستخباراتي وجوي عن طريق التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

وأشار الجبير إلى أن الدول العربية حريصة جدا على أن يكون لها دور في مواجهة التطرف والإرهاب في دول الساحل.

وكان المؤتمر الدولي لدعم دول الساحل الإفريقي الذي اختتم أعماله اليوم في بروكسل، قرر دعم دول الساحل الخمس وعلى ثلاثة مسارات متوازية ومتكاملة سياسية وتنموية وأمنية حيث تمخض المؤتمر عن جمع ما يزيد عن أربعمائة مليون يورو كجزء من خطة لتعزيز الدعم السياسي والمالي لمجموعة دول الساحل الخمس، وتشكل هذه التعبئة غير المسبوقة دليلا حسب المنظمين على الوعي الجماعي بأهمية منطقة الساحل لاستقرار إفريقيا وبعيدا عنها لأوروبا واستجابة لنداء ملح من دول الساحل.

