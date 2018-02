المتوسط:

قالت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، إنها ستفتح سفارتها لدى إسرائيل في القدس في مايو، وهو ما يمثل تحولا في السياسة الأمريكية القائمة منذ عقود ويزعج حلفاءها الذين اعترضوا على هذه الخطوة بالفعل.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في ديسمبر اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل مما أغضب حتى حلفاء واشنطن العرب وخيب آمال الفلسطينيين الذين يريدون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم.

ولم تعترف أي دولة أخرى بالقدس عاصمة لإسرائيل وأثار قرار ترامب انقسامات بين بلاده والاتحاد الأوروبي بشأن جهود السلام في الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت “نحن متحمسون بشأن اتخاذ هذه الخطوة التاريخية ونتطلع بشغف للافتتاح في مايو” الذي سيتزامن مع الذكرى السبعين لقيام إسرائيل.

وأضافت أن السفارة في القدس ستتوسع تدريجيا في المنشآت الحالية للقنصلية الأمريكية في حي أرنونا فيما بدأ البحث بالفعل عن موقع دائم فيما وصفته ناورت بأنه “عملية أطول أمدا”.

وقالت ناورت في بيان إن السفارة المؤقتة سيكون بها مساحة لمكتب السفير وعدد محدود من الموظفين لكن ملحقا جديدا للسفارة سيفتتح في مجمع أرنونا بنهاية 2019.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه إن القنصلية الموجودة في القدس الشرقية ستواصل تقديم خدماتها للفلسطينيين لكن لأسباب أمنية سيظل السفير ديفيد فريدمان مقيما في هرتزليا شمالي تل أبيب ويتوجه للسفارة الجديدة في أوقات العمل.

The post الخارجية الأمريكية: واشنطن تستعد لفتح سفارتها في القدس في مايو appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية